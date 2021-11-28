«الإفتاء» توضح أنواع التنكيس في قراءة القرآن بالصلاة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: قام إمام المسجد في صلاة العشاء بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف، فقام بعض المصلين بعد الصلاة بتخطئته حتى قال بعضهم بفساد الصلاة باعتبار أن هذا من تنكيس القراءة، وهو ممنوع؟

من جانبها، ردت الدار قائلة:" قيام الإمام بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية من الصلاة تسبق السورة التي قرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف هو خلاف الأولى ولا تبطل به الصلاة.

أنواع التنكيس في الصلاة

وأشارت الدار إلى أن التنكيس في القراءة فعلى أربعة أنواع: في الحروف، والكلمات، والآيات، والسور.

هل تنكيس الحروف في الصلاة يبطلها؟

أضافت الدار أنه يحرم تنكيس الحروف والكلمات وتبطل به الصلاة، لأن القرآن يصير بإخلال نظمه كلامًا أجنبيًّا يُبطل الصلاةَ سواء كان عمدًا أو سهوًا.

وتابعت الدار: وأما قراءة الآيات بدون مراعاة الترتيب الوارد في المصحف: فيحرم منه تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعةٍ واحدةٍ، وكذلك تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة أو زمن واحد، لأن ترتيب الآيات توقيفي.

أوضحت الدار، أما لو قرأ مجموعة من الآيات من سورةٍ ما، ثم قرأ مجموعة أخرى من الآيات من السورة نفسها تتقدم على ما قرأه أولًا فهذا مكروه لا تبطل به الصلاة.

وأكدت على أن تنكيس السور بعدم مراعاة ترتيبها في ركعات الصلاة فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى لا يبطل الصلاة.

حكم الشرع في دية العين

بينما ردت الدار على سؤال ورد إليها أيضا عبر البث المباشر من سائل يقول: هل يمكن أن أخذ دية عن العين الواحدة؟

من جانبه، قالت الدار:" إن العين الواحدة فيها نصف الدية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رواه النسائي وغيره.

مقدار دية العين

وأوضحت الدار أن الذي عليه الفتوى في الديار المصرية أن نصفَ الديةِ هو ما يعادل سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسين جرامًا من الفضة تقريبًا، وتُقَوَّمُ هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق، ولأهل المجني عليه قبولها أو العفو عنها أو التصالح على جزءٍ منها.