مصادر تكشف موعد انطلاق الموسم الثالث لمسلسل «اللعبة»

يواصل صناع مسلسل “اللعبة” الموسم الثالث تصوير مشاهد العمل، سعيًا من المخرج معتز التوني لإنهاء أكبر قدر ممكن من المشاهد والحلقات قبل مطلع العام الجديد.

وأكدت مصدر داخل فريق العمل لـ “الدستور” أن صناع العمل استقروا على منتصف شهر يناير المقبل ليكون موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد

وعن علاقة العمل بعنوان “اللعبة بجد وجد” الذي انتشر البرومو الخاص به خلال الفترة الماضية وجمع بطلي العمل وأعلن عن انطلاقه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، قال المصدر إنه نوع من أنواع الترويج للمسلسل ليس إلا، ولا علاقة له بأحداث المسلسل، ولكن أراد صناع العمل أن يقوموا بتشويق الجمهور للموسم الثالث للعمل فقط.

وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث، وتظهر الفنانة مي كساب بدور زوجته ولهما ابن واحد فقط، وتتورط الأسرتان في عدة أزمات ومشاكل بسبب “فيديو جيم” الذي ساقهما فضولهما لتجربته.

والآخر "وسيم" وزوجته الفنانة ميرنا جمال ولهما ابن وابنة، وتجسد دور والدة زوجته الفنانة عارفة عبدالرسول التي ترث عن والدها سلسلة فنادق ضخمة ويدير أحد فروعه الرئيسية الفنان سامي مغاوري، الذي يتزوجها بمنتصف الأحداث ويقطنان مع "شيكو"، وتشهد الأحداث تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.

ويكتشف "مازو ووسيم" لعبة إلكترونية مصنوعة من قبل أشخاص بالولايات المتحدة، وما أن يجرباها معًا حتى تتدمر حياتهما، وتنقلب مجراها رأسًا على عقب، ويوجه شخص مجهول بطلى العمل، ويطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، في ظل رغبة كل منهما في الفوز.

وتضطرهما اللعبة إلى ارتكاب عمليات اختطاف وطلب فدية كبيرة، وتجعلهما يضطران للجوء إلى الكذب واختراع الأحداث غير الصحيحة، حسبما يلقنهما الشخص المجهول، المعروف ضمن الأحداث بالـHR، المتحكم فى كل تفاصيل اللعبة، ليتحولا من شخصين طبيعيين إلى اثنين يشبهان الإنسان الآلى الذى يخضع للأوامر دون اعتراض أو تفكير.