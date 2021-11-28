علماء الفيروسات: «أوميكرون» يحوي 30 طفرة مقارنًة بالسلالة الأصلية

تتسابق فرقًا من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتفير “اوميكرون” الجديد المتحور من فيروس كورونا في محاولة لاكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك، فهذا المتغير يغزو البلدان الفقيرة التي تعاني من ندرة اللقاحات ويهدد الملايين من سكان هذه البلدان غير الملقحين.

ووفقًا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، فقد أظهر العمل الذي أجراه توليو دي أوليفيرا، عالم المعلومات الحيوية الذي يدير مؤسسات التسلسل الجيني في جامعتين في جنوب إفريقيا، أن المتغير يحتوي على أكثر من 30 طفرة على بروتين سبايك، مقارنة بالسلالة الأصلية لـ Sars-CoV-2.

وأشارت إلى أن أكثر هذه الطفرات إثارة للقلق هي الطفرات التي يمكنها الهرب من الأجسام المضادة، سواء من العدوى السابقة بفيروس كورونا، أو الناتجة عن لقاح كورونا.

وقال البروفيسور جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل ، "أتوقع أن يتسبب اوميكرون في إحداث تأثير أكبر على تحييد الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح والعدوى السابقة أكثر من أي شيء رأيناه حتى الآن".

ووفقًا لدي أوليفيرا، يمثل اوميكرون بالفعل 75% من جينومات Sars-CoV-2 التي يتم اختبارها في جنوب إفريقيا، بينما تم اكتشافها أيضًا في بوتسوانا وهونج كونج وإسرائيل.

وقال عالم الجينوم ياتيش توراخيا، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "يبدو أنها شديدة القابلية للانتقال، ففي أقل من أسبوعين، أصبح البديل السائد في جنوب إفريقيا، متجاوزًا دلتا".

وأكدت الصحيفة أن بداية انتشار المتحور الجديد لا تزال غامضة حتى الآن، ويعتقد العلماء أنه مثل متغير بيتا الذي ظهر أيضًا في جنوب إفريقيا في عام 2020 ، فإن التفسير الأكثر منطقية هو أن الفيروس كان قادرًا على النمو والتطور بشكل مطرد في جسم شخص يعاني من نقص المناعة، وربما يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز مع وجود 8.2 مليون مصاب بالايدز في جنوب افريقيا أكثر من أي مكان آخر في العالم ، كانت معركة جنوب إفريقيا ضد فيروس كورونا معقدة بشكل خاص حيث يكافح هؤلاء المرضى للتخلص من الفيروس ، مما يعني أنه يمكن أن يبقى في أجسادهم لفترة أطول.

وأكدت الصحيفة أنه في ظل توقعات العديد من علماء الفيروسات أن يكون المتغير الرئيسي التالي لفيروس كورونا امتدادًا لدلتا، فإن أوميكرون مختلف تمامًا بدلاً من ذلك، فهو يجمع بين بعض الطفرات الأكثر إشكالية التي شوهدت في متغيرات ألفا وبيتا وجاما جنبًا إلى جنب مع بعض الطفرات المكتسبة حديثًا.



وقال رافي جوبتا أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج في وقت سابق من هذا الشهر إنه متأكد بنسبة 80٪ من ظهور متغير خارق جديد ، فإن الأدلة حتى الآن مقلقة.

وقال: "إنه ليس تطورًا في دلتا كما توقع الناس، ولكنه شيء جديد يعتمد على الطفرات التي رأيناها من قبل مختلطة جميعًا في فيروس واحد".