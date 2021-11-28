الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال بالخليل

 اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، عقب اقتحام الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي.

وقالت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج منذ قليل، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، تحت حراسة أمنية مشددة، للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي “حانوكا”، وإشعال الشمعة الأولى له، خاصة أن ذلك العيد يستمر لمدة أسبوع.

وقال هيرتسوج :«يسعدني أن أضيء معكم شمعة حانوكا الأولى، هنا في هذا المكان المقدس، حيث قبور الآباء والأمهات».

الرئيس الإسرائيلي الحرم الابراهيمي مواجهات الإحتلال الإسرائيلي الخليل

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