الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: انطلاق الجولة الأولى لماراثون الانتخابات الطلابية

الجولة الأولى لماراثون
الجولة الأولى لماراثون الانتخابات الطلابية

انطلقت اليوم، الجولة الأولى من مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، للعام الجامعي 2021/ 2022م، تحت رعاية محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار محمد فاروق الخبيري أن التصويت تم اليوم بالجولة الأولى في إحدى عشرة كلية، وهي: كلية الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والخدمة الاجتماعية، ودار العلوم، والآثار والتربية النوعية، والتمريض، والحقوق، والآداب، والتربية الرياضية، والصيدلة.

وأضاف أنه سيتم الفرز بعد الساعة الثانية ظهرًا، وتستكمل إجراءات الانتخابات غدًا، بجولة الإعادة في حال عدم اكتمال نصاب الانتخابات بعدد 50% +1 من عدد الطلاب المقيدين بكل فرقة دراسية، على أن تعتمد النتيجة في 4 كليات بالتزكية، وهي التربية، والزراعة، والسياحة والفنادق، وطب الأسنان، بينما يتم التعيين في بعض اللجان بالكليات، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها وهي كليات: الطب، والصيدلة، بلجنة واحدة، والطفولة المبكرة والعلوم.

جامعة الفيوم إنطلاق الجولة الاولى لماراثون الانتخابات الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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