عبد الدايم: «الاختيار» من أبرز الأعمال الدرامية توثيقًا لقصص وبطولات أبناء الوطن

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ندوة بعنوان "مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، والتي تناولت مسلسل "الاختيار" وتأثيره في مجال الدراما، وذلك على مسرح النافورة بالأوبرا وبحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي وعدد من أبطال العمل وأدارها الإعلامي عمرو عبد الحميد.

جاء ذلك ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التى تشملها فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وقالت عبد الدايم إن مسلسل "الاختيار" يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة، مشيرة إلى ضرورة تعريف المجتمع بها.

وتابعت أن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة، موضحة أن الدراما التلفزيونية تلعب دورا هاما فى غرس وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن فى نفوس النشء والشباب، كما كدت مساندة الدولة للفنون الجادة التي تعبر بصدق عن المشاعر الوطنية.

من جانبه أوضح حفظى أن الندوة فكرة جديدة تتناول عمل درامى أحدث نقلة نوعية في الدراما المصرية من حيث دخول الإثارة التشويقية ذات البعد السياسي وكذلك التجديد من حيث الصورة والإخراج.

وأوضح السيناريست هاني سرحان أن العمل استغرق أربعة أشهر في قراءة ملفات أمنية ووثائق ترصد تاريخ الإسلام السياسي، مضيفا أن التحدى الحقيقي يتمثل فى كيفية كتابة عمل سبق تقديم جزء أول منه وحقق نجاحا كبيرا ثم روى عددًا من المواقف من كواليس كتابته لـ"الاختيار ٢".

وقال الفنان إياد نصار إن المسلسل نوع جديد من الدراما تسمى دراما الحرب على الحرب لأن الجماعات الإرهابية تستخدم ثقافة الصورة بشكل كبير، وأوضح أنه صاغ لنفسه مشروعًا فنيًا جسده بعد ذلك في الممر والاختيار٢.

وأكد المخرج الدكتور بيتر ميمي أن المسلسل ليس دراميا بقدر ما هو توثيق لفترة مهمة من تاريخ مصر، كما أنه رسالة وعي للأجيال المعاصرة التى لم تشهد ما حدث قبل ذلك، فنحن قدمنا تجسيدا واقعيا لفترات سابقة، وأشار إلى أن ما اطلعنا عليه خلال فترة الإعداد للمسلسل يؤكد على أن مصر محفوظة دائما، ثم تحدث عن كواليس اختيار أبطال العمل.