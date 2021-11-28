استرداد 4 قطع أراضي أملاك دولة في وادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنها حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

واستردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين 4 قطع أراضي بمنطقة الدبلوماسيين بمساحة إجمالية 240 فدان و15 قيراط من غير الجادين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات «أرض مستردة أملاك دولة» عليها.