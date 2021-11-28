الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استرداد 4 قطع أراضي أملاك دولة في وادي النطرون

استرداد 4 قطع أراضي
استرداد 4 قطع أراضي أملاك دولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنها حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً. 

واستردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين 4 قطع أراضي بمنطقة الدبلوماسيين بمساحة إجمالية 240 فدان و15 قيراط من غير الجادين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات «أرض مستردة أملاك دولة» عليها.

البحيرة وادى النطرون محافظ البحيرة كورونا الحركة المرورية الإجراءات القانونية أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

بدء عزاء المستشار جلال إبراهيم بنادي الزمالك (صور)

الصحة: لم نرصد أي حالات بمتحور «أوميكرون» الجديد فى مصر

ننشر أقوال ضحايا تشكيل عصابة تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

صور

وفد من الأهلي يقدم واجب العزاء في وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

محطة تل أبيب

المزيد

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا

قيود صارمة وتدخل الشاباك: كيف تواجه إسرائيل "أوميكرون"؟

الرئيس الإسرائيلي يدخل إلى الحرم الإبراهيمي للاحتفال بـ«عيد حانوكا» (صور)