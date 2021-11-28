وقف 3 حالات بناء على الأراضي الزراعية في قرى سمنود

تمكنت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية اليوم، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى.

وقال إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.