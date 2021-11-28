الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف 3 حالات بناء على الأراضي الزراعية في قرى سمنود

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية اليوم، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى.

وقال إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وقف حماية حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة قرى بمركز

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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