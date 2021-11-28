الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تكشف سر لغز انتحار ربة منزل في الهرم

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدما قفزت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات مع زوجها، لتلقى مصرعها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات زوجية مستمرة بين المتوفية وزوجها، تسببت في إصابتها بأزمة نفسية، ويوم الواقعة، تشاجرت مع زوجها، مما دفعها للقفز من شرفة المنزل؛ لتلقى مصرعها في الحال.

واستمعت النيابة لأقوال زوج المتوفية، الذي أكد على وجود خلافات مستمرة بينهما، وأنها على أثر تلك الخلافات قفزت من شرفة المنزل وأنها حاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى ولكنها لقت مصرعها.

وأضافت التحقيقات أن السيدة لقيت مصرعها في الحال، نتيجة إصابتها التي لحقت بها.

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