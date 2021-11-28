مروة نصر تطرح ألبومها «نهايات أنواع» على المنصات الإلكترونية (فيديو)

طرحت المطربة مروة نصر، أحدث أغانيها بعنوان "نهايات انواع" علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية وذلك ضمن أحدث ألبوماتها.

"نهايات انواع" كلمات أسامه الوكيل وألحان سامر أبو طالب وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك و توزيع ومكس زوووم.

وأطلقت مروة نصر مؤخرًا أغنية من ألبومها المقبل بعنوان" الفرحة" كلمات أحمد شتا، لحن حسن علي، توزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف .. ومن المقرر الكشف عن المزيد من أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.