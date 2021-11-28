الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة نصر تطرح ألبومها «نهايات أنواع» على المنصات الإلكترونية (فيديو)

مروة نصر
مروة نصر

طرحت المطربة مروة نصر، أحدث أغانيها بعنوان "نهايات انواع" علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية وذلك ضمن أحدث ألبوماتها.

"نهايات انواع" كلمات أسامه الوكيل وألحان سامر أبو طالب وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك و توزيع ومكس زوووم.  

وأطلقت مروة نصر مؤخرًا أغنية من ألبومها المقبل بعنوان" الفرحة" كلمات أحمد شتا، لحن حسن علي، توزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف .. ومن المقرر الكشف عن المزيد من أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

 

التواصل الاجتماعي محمد علام قادم امر واقع لمنصات الإلكترونية سامر أبو طالب واقع التواصل الاجتماعى وانتاج

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