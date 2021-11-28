الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكم قضائي يمنع «الدبيبة» من الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

الدبيبة
الدبيبة

قبلت محكمة استئناف طرابلس، الأحد، طعنين ضد ترشح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وحكمت بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات.

وأوضحت مصادر محلية ليبية أن الطعن الأول مقدم حسب الترتيب من كل من المرشحين عارف النايض وعثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر وعضوي الحوار أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي.

أما الطعن الثاني مقدم من المرشح فتحي علي باشآغا وزير الداخلية السابق وقد تحصل على حكم على غرار حكم الطاعنين الآخرين. 

على جانب آخر، رفضت محكمة استئناف طرابلس طعنا ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، وذلك لأن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة.

وأوضحت اللجنة في أسباب رفضها أن الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين ترفع أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نظاقها المواطن المختار للمترشح المطعون ضده، ولأن المشير حفتر المطعون ضده مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لها بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021.

المفوضية تعلن عن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، حتى 1 ديسمبر 2021 جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المفوضية أمس السبت.

وأوضح البيان أن هذا التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، والذي تجاوز عدد (2 مليون بطاقة)، وتقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع.

ودعا البيان كل المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يستلموا بطاقاتهم، إلى اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد.

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فى ذكر المثقف المحبط

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