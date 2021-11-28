الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضية أسوان» تنظم احتفالا لاستقبال الطلاب الجدد (صور)

استقبال الطلاب
استقبال الطلاب

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فاعليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2021 الذي تنظمه كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية تربية رياضية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية وشركاء النجاح من المجتمع الرياضي الخارجي اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي وسلامة منزلي رئيس مجلس إدارة نادي التجديف والمهندس أدهم دهب  رئيس منطقة السباحة لوجه قلبي وهاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق وياسر مركب الخبير السياحي بجزيرة هيصا والكابتن نبيل عبد الشكور رئيس نادي الشمس وحكيم عبده حسب الله الخبير السياحي بغرب سهيل.

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استقبال الطلاب 

وحضر الكابتن نجيب مكين الخبير السياحي وعدد من قيادات المجتمع المدني السياحي والرياضي بأسوان، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق أسرة طلاب من أجل مصر ويوسف محمد عابد منسق الأنشطة الطلابية.

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استقبال الطلاب 

وأكد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، خلال كلماته على أهمية دور الرياضة في حياة الطلاب وأشاد بالإنشاءات الرياضية بالجامعة التي تساعد على استضافة العديد من الانشطة والفاعليات الرياضية.

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استقبال الطلاب 
أسوان رئيس جامعة محافظة أسوان الأنشطة الطلابية رئيس جامعة أسوان كلية التربية الرياضية نادي أسوان الرياضي استقبال الطلاب

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