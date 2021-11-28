أبو شقة: شجاعة ضابط كنيسة الوراق صفحة جديدة فى كتاب تضحيات الشرطة

أشادت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بشجاعة ضابط شرطة تأمين كنيسة العذراء مريم بكورنيش النيل بالوراق، الذى أنقذ الكنيسة من كارثة محققة.

وتابعت أن واقعة أمس تأكيد على أن شريان تضحيات ضباط الشرطة سيظل ينبض بالبطولات، سواء في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع من أي أخطار، وأن ما قام به ضابط كنيسة الوراق، هو صفحة جديدة فى كتاب تضحيات الشرطة.

وطالبت أبو شقة في تصريحات لها الإعلام بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، ممن يقومون بدورهم الوطني في كل المجالات، حتى يكون هذا الشاب وأمثاله نموذجًا لأقرانه من الشباب المصريين.

وتابعت أبوشقة إننا بحاجة إلى ثورة ونقلة كبيرة في الحفاظ على القيم والتقاليد المصرية والايثار والعمل على إحياء هذه القيم بداية من الأسرة والمدرسة والإعلام ، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وكانت أجهزة الحماية المدنية بشمال الجيزة قد أنقذت كنيسة السيدة العذراء مريم بكورنيش النيل بالوراق، من حريق، إثر انفجار كابل كهرباء يغذى التيار الكهربائى بالكنيسة.

ونشر شهود العيان على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيسبوك، صورًا لأحد ضباط الشرطة قائلًا: الشخص الذي يظهر في الصور، ضابط برتبة ملازم أول، مُعين لتأمين كنيسة العذراء مريم بالوراق، وغير تابع لإدارة الحماية المدنية، وفور علمه باندلاع حريق داخل الكنيسة، لم ينتظر وصول سيارات الحماية المدنية، وقرر المشاركة بإطفاء الحريق بنفسه.

ودلت التحريات على أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي محدود حدث في لوحة كهربائية، وتمت السيطرة عليه، وإخماد الحريق قبل ارتفاع ألسنة اللهب، دون تأثير على التيار الكهربائي في الكنيسة، ودون إصابات.