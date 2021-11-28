الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قهوجي يقتل شابا بسبب رش المياه في المعصرة

الامن
الامن

شهدت اليوم، منطقة المعصرة جريمة بشعة حيث قام قهوجي بقتل شاب بسبب رش المياه بمنطقة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان يجلس على أحد المقاهي وأثناء قيام القهوجي برش المياه أمام المقهى طالت المياه سيارته ونشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وطعن المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

الأجهزة الأمنية شرطة النجدة اجهزة الامن النيابة العامة جثة شاب المعصرة منطقة المعصرة

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فى ذكر المثقف المحبط

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