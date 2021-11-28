بسبب «أوميكرون».. الحكومة العراقية تطالب المواطنين بسرعة تلقى لقاحات كورونا

اعلنت وسائل اعلام عراقية، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي الرسمي في البلاد بشان متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وقالت الوزارة فى بيان أذاعته قناة السومرية نيوز العراقية، إنه بعد التأكد من ظهور المتحور الجديد من فيروس كوفيد-١٩عالميًا، على المواطنين الاسراع لتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية لمؤسساتنا الصحية، وكذلك الالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وجوب التقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة".

وأكدت، على "الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم السماح بدوام المنتسبين ودخول المراجعين الا بعد جلب ما يؤيد تلقي جرعتين من اللقاح او إبراز فحص مسحة PCR أجريت خلال أسبوع".

وحثت الصحة، كافة الجامعات والمدارس على التعاون مع وزارتنا لضمان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان انسيابية الدوام والحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية"، داعية القنوات الفضائية ووسائل الاعلام كافة الى "بذل الجهود لنشر التوعية الصحية والدعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية والاسراع بتلقي اللقاح".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق، حيث أكدت إن كوادرها سجلت "538 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1321 حالة للشفاء، وتسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس"، وبينت أن "83706 شخصاً تلقوا للقاح كورونا في يوم واحد.