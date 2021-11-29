«أوميكرون» يثير القلق.. كل شيء عن 7 متحورات لكورونا (إنفوجراف)

تحورات كورونا

يثير أحدث تحورات فيروس كورونا «أوميكرون» القلق حول العالم، بسبب سرعة انتشاره، التي تتجاوز الفيروس الأصلي الذي انتشر في نهاية 2019 انطلاقًا من مدينة ووهان الصينية.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية عدد التحورات التي حدثت لفيروس كورونا.

متحور ألفا

متحور ألفا أحد تحورات فيروس كورونا، اكتُشف هذا المتحوّر للمرة الأولى في المملكة المتحدة في أكتوبر 2020، وبدأ في الانتشار السريع منتصف ديسمبر وأدّى إلى اشتداد جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وارتفاع أعداد الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن من المحتمل أن تكون الحالة الأولى لفيروس كورونا المتحور قد وقعت في منتصف سبتمبر 2020 في لندن اعتبارًا من 13 ديسمبر 2020.

عدد اصابات كورونا

متحور بيتا

اكتُشف هذا المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا وأبلغت عنه وزارة الصحة في 18 ديسمبر 2020، وكان أكثر انتشارًا بين الشباب الذين لا يعانون من أمراض صحية مزمنة، وساهم في زيادة إصابات المواطنين خلال الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد، نظرًا لانتشار الفيروس المتحور بوتيرة أسرع من قرائنه من سلالات الفيروس السابقة الأخرى.

واحتوى المتحورعلى العديد من الطفرات التي تسمح له بالارتباط بسهولة أكبر بالخلايا البشرية.

متحور جاما

اكتُشف هذا التحوّر للمرة الأولى من قبل المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان في 6 يناير من العام الجاري، بعد أن أصيب به أربعة أشخاص كانوا قد وصلوا إلى طوكيو بعد رحلة سياحية لهم في غابات الأمازون في البرازيل، ليتضح أن المتحورالمكتشف في اليابان منتشر في مناطق غابات الأمازون البرازيلية منذ يوليو 2020.

متحور دلتا

اكتُشف هذا المتحور للمرة الأولى في ديسمبر 2020 في الهند، وفي 28 أبريل 2021، صُنفته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، على أنه تحور قيد التحقيق وتم رفع تصنيفه في 7 مايو 2021، إلى مستوى تحور مثير للقلق بناءً على تقييم قابلية انتشاره ومعدل عدواه، التي تعادل متحور ألفا.

وفي في 11 مايو 2021، اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا التصنيف، وقالت إن الأدلة أظهرت أن للمتحور قابلية انتقال أعلى وهو يحد من عمليات تحييد الفيروس.

يُعتقد أن «متحور دلتا» هو المسؤول جزئيًا عن الموجة الثانية من جائحة كورونا في الهند التي بدأت في فبراير 2021، وأدت إلى مئات الآلاف من حالات الإصابة وعشرات الآلاف من حالات الوفاة.

يتميز هذا التحور بثلاث طفرات رئيسة تساعده على التخفي المناعي وسرعة الانتشار، ويعد أخطر متحورات كورونا، يليه متحور جابا.

متحور إبسيلون

اكتُشف هذا المتحوّر للمرة الأولى في الولايات المتحدة في مارس 2020، وفي 2021 تم تصنيفه ما بين متحورات قيد المراقبة والتحقيق أو مثيرة للانتباه أو مثيرة للقلق، مثل: المتحور البريطاني، المتحور الجنوب أفريقي، المتحور البرازيلي، المتحور النيويوركي، والمتحور الهندي، وهو ما دفع «وزارة الإلكترونيات والإعلام الهندية» أن تصدر تعميمًا يحظر ويُجرم تداول الاسم، بداعي «مكافحة نشر المعلومات الكاذبة التي تضر بسمعة البلاد».

تحور مو

اكتُشف هذا المتحوّر للمرة الأولى في يناير 2021 في كولومبيا وأبلغ عن وجود حالة مصابة به في عشرين دولة أخرى في ذلك التوقيت وبالتحديدًا في أمريكا الجنوبية وأوروبا، وفي 30 أغسطس 2021.

جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية أن لدى متحور مو طفرات قد تحدث مقاومة للقاحات، لكن تأكيد ذلك يحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهم طبيعة خطورة المتحور بشكل أدق.