نشوى مصطفى: رشوان توفيق من أولياء الله الصالحين

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على تقديم الدعم والمساندة للفنان رشوان توفيق بعد أزمته الأخيرة مع ابنته وزوجها حيث رفعا قضية حجر ضده.

تعليق نشوى مصطفى على أزمة الفنان رشوان توفيق وابنته

وشاركت "تشوى" منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: "الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله — ربنا يجعل لنا نصيبًا من بركاتك يا مولانا".

حالة من الجدل أثارها الفنان رشوان توفيق، بعدما كشف عن مأساته وفاجأ جمهوره برفع زوج ابنته الصغرى قضية ضده بمساعدة حفيده، حسبما صرح في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتضمنت تصريحاته: «عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة، وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي».

وتابع: «بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخرًا فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق».

واستطرد بنبرة حزن قائلًا: «بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية».

واختتم الفنان رشوان توفيق: «ما يحدث لى حاليًا يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونوها».

من جانبه، حرص المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين على دعم الفنان القدير رشوان توفيق بعد التصريحات التي أثار بها الجدل في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي بسبب تصرفات ابنته معه.

ونشر عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه بالفنان القدير رشوان توفيق من داخل كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» وعلق عليها قائلا: «مع أبو الفنانين الإنسان الراقي الطيب والحنون الفنان الكبير المحترم قريبًا في نصيبي وقسمتك 4».