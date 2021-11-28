عن مشاركته فى حكاية «طعم الدنيا».. وليد أبو المجد: بشكر أصحابي وإخواتى

أعلن المؤلف وليد أبو المجد، عن ظهوره خلال حلقة اليوم من حكاية “طعم الدنيا” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، والتي تشارك فى بطولتها الفنانة إيمان العاصي.

ونشر “أبو المجد” منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله طول الوقت النهاردة، إن شاء الله بداية ظهوري في حكاية طعم الدنيا من مسلسل إلا أنا عايز اشكر اصحابي واخواتي السبب في وجودي في مسلسل مهم زي ده بعد ربنا، المؤلفين الكبار، امين جمال ومحمد ابوالسعد وابراهيم ربيع".

وأضاف: “بشكر المخرج الشاطر اوي اخويا د. احمد حسن، شكرآ ليكوا انكوا سبب في وجودي في مشروع مهم لشركة مهمة وكبيرة زي اروما، الا انا، انتاج ا / تامر مرتضي، قصة الكاتب الكبير يسري الفخراني، اشراف عام مصطفي العوضي، منتج فني احمد عبدالعزيز”.



حكاية طعم الدنيا من تأليف أمين جمال، محمد ابوالسعد، ابراهيم ربيع، اخراج احمد حسن، المسلسل بطولة ايمان العاصي - اسلام جمال - محمد علي رزق - احمد والي - هاجر عفيفي - حنان سليمان - نهال عنبر - ريم احمد - محمد ابوالسعد - هبة حسن - شريهان النجار - داليا هاشم - نغم صالح.

وانتهت الأربعاء الماضي حلقات حكاية "ويبقى الأثر" ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” على قناة DMC قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل.