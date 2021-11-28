الدول العربية تسجل إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات بالبحرين لليوم الثالث

سجلت الدول العربية، إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وشهدت البحرين صفر وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 538 إصابة جديدة، و21 وفاة بفيروس كورونا، وتماثل 1321 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و79 ألفا و622 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و793 حالة، والشفاء إلى مليونين و42 ألفا و299 حالة بنسبة 98.2%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية 16 إصابة جديدة، وشفاء 24 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و889 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 60 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 741 ألفا و918 حالة، بالإضافة إلى 90 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 736 ألفا و778 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2146 حالة.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و239 إصابة، و179 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 549 ألفا و695 حالة، وشفاء 32 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 538 ألفا و856 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و833 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة بلغ 47 مليونا و271 ألفا و289 جرعة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 784 إصابة جديدة و8 وفيات، و2720 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 371 ألفًا و571 حالة، والشفاء إلى 341 ألفًا و723 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و438 حالة.