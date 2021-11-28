تقرير يوضح أفضل الطرق لزراعة الجزر والتربة المناسبة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن أفضل الطرق لزراعة محصول الجزر والتربة المناسبة، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة وهي كالآتي:

●التربة المناسبة

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن الجزر يحتاج لتربة خفيفة جيدة الصرف، لذلك تجود زراعته في الأراضي الرملية، حيث تساعد التربة الرملية في الحصول علي محصول جيد وذات صفات كبيرة.

●ميعاد الزراعة

وأضاف التقرير أن أفضل وقت لزراعة الجزر هو منتصف أغسطس حتى نهاية فبراير، إلا بعض الأصناف يمكن أن تمتد الزراعة حتى نهاية سبتمبر فقط.

●تجهيز التربة

أولا: يتم حرث وتقليب التربة بشكل جيد والتخلص من الأعشاب والحشائش أو أي بقايا بالتربة حتى لا توثر على النبات.

وبعد ذلك يتم تقسيم وتخطيط الأرض، وفي حالة الري بالغمر يتم تقسيم الأرض بإحدى طريقتين:

• الأولى تقسيمها إلى أحواض 2x3 وتقسيم الحوض الى أسطر يبعد السطر عن الآخر 25 سم أو يمكن الزراعة نثرا.

• الثانية تسطير الأرض بحيث يتم عمل من 12 إلى 14 سطرا في القصبتين، بحيث يكون عرض الخط حوالى 60 سم وتتم الزراعة على جانبي الخط.

أما في حالة الري بالرش يتم تسطير الأرض، بحيث يبعد كل سطر عن الآخر 25 سم وبين كل 4 أو 6 أسطر يتم ترك مسافة تصل إلى 60 سم لحركة العمال وآلات الزراعة، يتم وضع التقاوى على عمق من 1.5 إلى 2 سم.

●كمية التقاوي

يحتاج الفدان إلى تقاوي من 2.5 إلى 5 كيلوجرامات.

●طريقة الزراعة

تتم زراعة الجزر إما بالشتل أو البذور، وتتم زراعته بالبذور بشكل أفضل، حيث إن شتل الجزر يؤثر على الجذور.

●الري

يجب الانتظام في ري الجزر وعدم المبالغة في تعطيشه أو ريه بسبب أن الجزر يتأثر بكل من الري المفرط والتعطيش وسيحدد الري نوع التربة ودرجة الحرارة بشكل كبير، ولكن بشكل عام فإنه يتم الري أول رية بعد الزراعة مباشرة ويتم الري بعد ذلك بمعدل مرة أسبوعيا غالبا.

●عملية التسميد

قبل الزراعة وعند حرث التربة تتم إضافة 20 متر مكعبا من السماد العضوي المتحلل. بعد الزراعة يحتاج الفدان إلى 200 كيلوجرام سلفات نشادر، 250 كيلوجرام سوبر فوسفات، 100 كيلوجرام سلفات بوتاسيوم، ويتم تقسيم تلك الكمية بحيث يتم تسميد النبات بها على دفعتين الدفعة الأولى تأتي بعد الزراعة بشهر والثانية بعد الدفعة الأولى بـ3 أسابيع.