الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور مريديها.. «القادرية البودشيشية» تنظم احتفالية دينية في ليبيا (صور)

إحتفالية دينية بليبيا
إحتفالية دينية بليبيا

نظّمت الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى، الأحد، احتفالية دينية كبرى بليبيا، بالتنسيق مع مؤسسة الملتقى فرع ليبيا، بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

جاءت الاحتفالية تحت عنوان "معارف الوحي الإلهي...السلم الإجتماعى فى ليبيا"، وشارك فى الاحتفالية عدد كبير من علماء وشيوخ الطرق والزوايا الصوفية بليبيا. 

ملتقى 2
إحتفالية دينية بليبيا

وبثت فعاليات الاحتفالية عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة الملتقى على "فيسبوك"، تحدث عدد من علماء وشيوخ التصوف الممثلين للطريقة القادرية البودشيشية بليبيا، حيث أكدوا الدور المهم والمحوري الذى تقوم به الطريقة البودشيشية ومؤسسة الملتقى فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح والتصدى بقوة لتيارات التطرف والعنف . 

ملتقى ليبي
إحتفالية دينية بليبيا

قال الطيب القادري عضو الطريقة القادرية البودشيشية، إن الاحتفالية نظمت من خلال فرع مؤسسة الملتقى بليبيا، وشارك فيها الآلاف من أتباع الطريقة القادرية البودشيشية والطرق الصوفية الأخرى، حيث ناقشت الاحتفالية قضية السلم الاجتماعى فى ليبيا والدور الواجب على الطرق والزوايا الصوفية خلال هذه الفترة. 

ملتقى
إحتفالية دينية بليبيا

وتابع القادري أن مؤسسة الملتقى والطريقة القادرية البودشيشية تقومان بدور حيوي بدولة ليبيا لنشر الفكر الإسلامى المعتدل وذلك من خلال جهود العلماء والباحثين والشيوخ التابعين للطريقة والمؤسسة، وهذا ظهر جلياً خلال الفترة الماضية، حيث أن الطريقة البودشيشية قامت بعدة حملات توعوية لتعريف المواطنين بالفكر الإسلامى الصحيح، إضافة إلى العمل المجتمعى حيث قدمت الطريقة البودشيشية الكثير من المساعدات للفقراء والمحتاجين مما كان سببا فى إدخال الفرحة والسعادة على الكثيرين . 

ليبي 2
إحتفالية دينية بليبيا

وتنسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة طعام الدشيشة - بزاويته.

حضور أتباعها مريديها البودشيشية الملتقى تنظمان احتفالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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