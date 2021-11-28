بريطانيا تؤكد دخول المسافرين من أيرلندا إلى البلاد دون اختبار «بي سي آر »‎‎

أعلنت الحكومة البريطانية أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر" لن تكون مطلوبة لأي مسافر من أيرلندا أو جزيرة مان أو جزر القنال.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن السفر سيصبح خاليًا من هذه القيود الجديدة، بالنسبة لمناطق السفر المشتركة.

وأكدت السفارة البريطانية في دبلن ارتياح جميع العائلات الأيرلندية، التي تخطط لقضاء عيد الميلاد ببريطانيا ، والذين ربما قاموا بمراجعة أو إلغاء الرحلات بسبب التكلفة الباهظة للاختبارات.

وكان أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، أمس السبت، اكتشاف إصابتين بمتحوّر "أوميكرون" في المملكة المتحدة.

وغرّد جاويد عبر حسابه في تويتر، قائلا إن الحالتين متّصلتين، إذ كان لديهما محطة عبور في جنوب إفريقيا. وأضاف أنهما عزلا أنفسهما مع عائلتيهما، فيما المزيد من الاختبارات وتعقّب الاختلاط جارية.

وقال وزير الصحة البريطاني إن اختبارات ستُجرى في المناطق المتضرّرة، مثل نوتنغهام وتشيلمسفورد، إضافة إلى تسلسل جميع الحالات الإيجابية.

وقال جافيد إن دول مالاوي، والموزامبيق، وزامبيا، وأنغولا، ستضاف إلى قائمة السفر "الحمراء" الخاصة بالمملكة المتحدة، التي تدخل حيّز التنفيذ بداية من الرابعة فجر الأحد.

وأضاف: "إن عدتم من هذه الدول في الأيام العشرة الأخيرة يتوجّب عليكم عزل أنفسكم وإجراء فحص PCR".

كما يترتّب على كل مقيم، أو مواطن بريطاني، أو إيرلندي، عاد إلى المملكة من هذه الدول المدرجة على القائمة "الحمراء"، حجز نفسه في فندق لمدة عشرة أيام، على نفقته الخاصة.

