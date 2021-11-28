عمرو محمود ياسين يدعم رشوان توفيق: «الإنسان الراقى الطيب الحنون»

حرص المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين على دعم الفنان القدير رشوان توفيق بعد التصريحات التي أثار بها الجدل في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي بسبب تصرفات ابنته معه.

ونشر عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه بالفنان القدير رشوان توفيق من داخل كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» وعلق عليها قائلا: «مع أبو الفنانين الإنسان الراقي الطيب والحنون الفنان الكبير المحترم رشوان توفيق قريبا في نصيبي وقسمتك 4».

عمرو محمود

تفاصيل مأساة رشوان توفيق مع ابنته

حالة من الجدل أثارها الفنان رشوان توفيق، بعدما كشف عن مأساته وفاجأ جمهوره برفع زوج ابنته الصغرى قضية ضده بمساعدة حفيده، حسبما صرح في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتضمنت تصريحاته: «عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة، وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي».

وتابع: «بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخرًا فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق».

واستطرد بنبرة حزن قائلًا: «بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية».

واختتم الفنان رشوان توفيق: «ما يحدث لى حاليًا يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونوها».

مسلسل نصيبي وقسمتك 4

وبدأت أمس السبت قناة "ON" عرض الحلقة الأولى من الحكاية الأولى من الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» باسم «النظارة البيضاء» بطولة أمير المصري وعدد كبير من النجوم في سلسلة من الحكايات المميزة خلال الفترة القادمة.