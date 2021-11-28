الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد، في بيان، اليوم: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرين إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
الإسكندرية 31 20
وادي النطرون 33 19
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 32 20
بلطيم 29 21
مطروح 31 20
السلوم 31 19
سيوة 35 19
بورسعيد 30 21
دمياط 30 20
الزقازيق 33 20
المنصورة 33 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 21
العريش 30 21
رفح 30 20
رأس سدر 30 19
نخل 29 14
نويبع 33 19
طابا 30 22
كاترين 28 14
الطور 30 14
شرم الشيخ 33 21
الغردقة 32 20
مرسى علم 32 19
الفيوم 34 16
بني سويف 33 15
المنيا 34 16
أسيوط 33 15
سوهاج 34 15
قنا 35 16
الأقصر 35 16
أسوان 36 16
إدفو 35 16
أبوسمبل 36 15
الوادي الجديد 35 14
شلاتين 32 19
أبو رماد 32 19
حلايب 31 20
رأس حدربة 30 20

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وائل لطفي

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