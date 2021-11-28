الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير روسي: لم نسجل حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في الوقت الراهن

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

قال كامل خفيزوف رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في روسيا، إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد والمعروف باسم "أوميكرون" في روسيا في الوقت الحالي.

وأضاف خفيزوف - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية ،اليوم الأحد - أنه لم يتم إثبات إصابة أي من أولئك الذين زاروا دولا أجنبية مؤخرا بالمتحور الجديد.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رُصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.

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