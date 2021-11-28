الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ أولى جولاتها التدريبية للمحليات

الجولة التدريبية
الجولة التدريبية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جولاتها التدريبية المكثفة للمحليات، وذلك بمقر النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية بمركز منشأة القناطر.

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واستمرت التدريبات لمدة ثلاثة أيام لتشمل عدد من الموضوعات المهمة، حيث افتتح النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب اليوم الأول بمحاضرة "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

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وشارك النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بتدريب بعنوان "الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول"، وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدرييًا عن " إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

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وافتتح أحمد مشعل، عضو التنسيقية اليوم الثالث بمحاضرة عن التعامل مع شكاوى المواطنين، واختتم البرنامج التدريبي أحمد يحيى عضو التنسيقية بمحاضرة عن فن مهارات التواصل، وتفاعل الحضور مع المتدربين والمحتوى المقدم بالأسئلة وتسجيل الملاحظات. 

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يُذكر أن نادي مدربي التنسيقية قد بدأ خلال فترة سابقة في التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات، وكان قد تم تحديد عدد من المعايير يجب توافرها في المتقدمين لهذا البرنامج من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من ٢١ الي ٤٠ عام، وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وبالفعل سجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال فريق عمل نادي مدربي التنسيقية.

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يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، وسيجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التي يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية. 

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وفي نهاية التدريب توجه نادي مدربي التنسيقية بالشكر إلي السادة المدربين ولجنة التنظيم بالتنسيقية على حسن تعاونهم خلال البرنامج التدريبي.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية النائب أحمد رمزي مجلس النواب محليات مواطن المحافظات درويش

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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