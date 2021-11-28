«المصرية للشراكة» تُنظم دورة تدريبية فى مجال التجارة البينية

نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دورة تدريبية في مجال إدارة الصادرات والواردات البينية الإفريقية، بالتعاون مع مؤسسة "إي بي دي آل" العاملة في مجال التدريب الدولي، وبمشاركة 40 متدرباً من الدول الإفريقية المختلفة.

وذكرت الخارجية، اليوم الأحد، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار حرص الوكالة على مواكبة جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الإفريقية، والذي يمثل أولوية لدى دول القارة، لما له من أثر على تعزيز الاندماج القاري ودفع معدلات التنمية في الدول الأفريقية، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأعرب المشاركون في الدورة عن تقديرهم للمشاركة في فعالياتها والاستفادة منها، خاصة في ضوء الموضوعات الفنية والعملية التي تناولتها، وكذلك الخبرات المتميزة للمحاضرين المصريين في مجال التجارة البينية.

كما أبدوا تطلعهم إلى استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية في المستقبل، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يعكس أجندة عمل الوكالة المصرية التي تولي اهتماماً خاصاً بموضوعات التجارة البينية، خاصةً في ضوء تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي كانت مصر في طليعة الدول الداعمة لها والحريصة على نجاحها، حيث تسعى الوكالة إلى بناء قدرات الكوادر الإفريقية العاملة في موضوعات التجارة البينية، بما يساهم في تسريع وتيرة التبادل التجاري بين دول القارة.