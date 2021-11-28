الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية للشراكة» تُنظم دورة تدريبية فى مجال التجارة البينية

الوكالة المصرية للشراكة
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دورة تدريبية في مجال إدارة الصادرات والواردات البينية الإفريقية، بالتعاون مع مؤسسة "إي بي دي آل" العاملة في مجال التدريب الدولي، وبمشاركة 40 متدرباً من الدول الإفريقية المختلفة.
وذكرت الخارجية، اليوم الأحد، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار حرص الوكالة على مواكبة جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الإفريقية، والذي يمثل أولوية لدى دول القارة، لما له من أثر على تعزيز الاندماج القاري ودفع معدلات التنمية في الدول الأفريقية، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأعرب المشاركون في الدورة عن تقديرهم للمشاركة في فعالياتها والاستفادة منها، خاصة في ضوء الموضوعات الفنية والعملية التي تناولتها، وكذلك الخبرات المتميزة للمحاضرين المصريين في مجال التجارة البينية.
كما أبدوا تطلعهم إلى استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية في المستقبل، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يعكس أجندة عمل الوكالة المصرية التي تولي اهتماماً خاصاً بموضوعات التجارة البينية، خاصةً في ضوء تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي كانت مصر في طليعة الدول الداعمة لها والحريصة على نجاحها، حيث تسعى الوكالة إلى بناء قدرات الكوادر الإفريقية العاملة في موضوعات التجارة البينية، بما يساهم في تسريع وتيرة التبادل التجاري بين دول القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل المسابقة العالمية الـ28 للقرآن.. الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال يضع سقفا لاعتقاله إداريًا

المجلس الوطني الفلسطيني: حقوقنا ثابتة وغير قابلة للتصرف ولن تزول

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي