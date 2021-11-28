النمسا ترصد أول حالة اشتباه إصابة بمتحور «أوميكرون»

رصدت النمسا أول حالة اشتباه بالإصابة بالسلالة الجديدة المعروفة بـ "أوميكرون" المتحورة من ( كوفيد-19)، التي تم اكتشافها مؤخرًا لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأفادت السلطات المحلية - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - بأن مسافرًا عاد إلى ولاية “تيرول” النمساوية بجبال الألب قادمًا من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي؛ وأثبتت اختباراته الطبية نتائج إيجابية للفيروس ، مع مؤشرات للسلالة المتحورة الجديدة.

ومع ذلك، يتطلب التأكد مزيدًا من المتابعة على مدار الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، ما دفع العديد من الدول إلى تطبيق إجراءات مشددة جديدة بسرعة؛ في محاولة للحد من انتشاره.

تعقد الحكومة النمساوية غدا الإثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار الفيدرالي الكسندر شالينبرج، لبحث خطة فتح البلاد للمن حصلوا على اللقاح ، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التي من المقرر أن تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم الأحد - أنه سيتم التباحث مع الوزراء والخبراء وقيادات المستشفيات حول تطورات الوضع الوبائي فى البلاد ومدى الحاجة إلى الاستمرار في خطة الإغلاق المشدد.

من جانبه .. قال هارالد ماهرير رئيس الغرفة الفيدرالية النمساوية أنه من الضروري سرعة إنهاء الإغلاق في البلاد وعدم إفساد فرحة عيد الميلاد على المواطنين.

من ناحية أخرى .. ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة تدرس فكرة فتح البلاد لمدة 12 يوما فقط للتسوق في فترة ما قبل عيد الميلاد، على أن يكون التسوق قاصرا على متلقى لقاحات كورونا ، إضافة إلى السماح بارتياد المطاعم ومحال مصففي الشعر للملقحين فقط، بينما تظل أماكن الترفيه مغلقة إلى يناير المقبل.

في سياق متصل ... سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد 10 آلاف و478 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، وذلك في تراجع طفيف عن مستوى الإصابات اليومية المسجلة في الأيام الماضية .