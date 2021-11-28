بحدوتة «بينا اتفاق».. «زى القمر» أول عمل يسلط الضوء على حي الأسمرات

تسلط حكاية "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر" للمنتجة مها سليم، الضوء على مشروع حى الأسمرات الذى يضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي ضمن جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية، ليكون أول عمل يتناول مشروع حى الأسمرات في شكل درامي اجتماعي.

وكشفت الحلقة الأولى من حكاية "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر" عن الفتاة الشابة حسنة (آية سماحة) التي تعمل بائعة متجولة على سور إحدى الجامعات، والتي انتقلت بصحبة أسرتها للعيش في حى الأسمرات بعد توفير الحكومة لهم شقة بدلاً من معيشتهم داخل عشة، كما رصدت الحلقة مشاهد حية من داخل الأسمرات و تنقلات السكان لاستلام شققهم وأهم مميزاتها.

موعد عرض المسلسل

وتعرض حدوتة " بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويشارك في بطولة الحدوتة آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ وإخراج شادى عبد السلام.

و "بينا اتفاق" هى الحدوتة الثانية عشر والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل زى القمر، الذي حقق نجاحاً كبيرا على مدار الأسابيع الماضية وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة، خلال 11 حدوتة هي "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب.

كما تم عرض حواديت "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، "فوتو شوب" بطولة ملك قورة، "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى، "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق، و"مريم" بطولة الطفلة ريم عبد القادر ورشا مهدى.