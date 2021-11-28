مطران الغربية وطنطا ينشر جدول الاحتفالات بعيد مار سابا وأسقف مورا

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، مواعيد احتفال صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بعيد القديس سابا والقديس نيقولاوس 2021.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مواعيد عيد القديس سابا في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية هي:

يوم السبت 4 ديسمبر صلاة غروب العيد الساعة 6 مساء برئاسة صاحب الغبطة.

يوم الأحد 5 ديسمبر القداس الإلهي الساعة 8.30 صباحًا برئاسة صاحب الغبطة.

بينما تأتي مواعيد عيد القديس نيقولاوس في كاتدرائية القديس نيقولاوس اسقف مورا في المقر البطريركي بالقاهرة:

يوم الأحد 5 ديسمبر صلاة غروب العيد الساعة 6 مساء برئاسة صاحب الغبطة.

يوم الأثنين 6 ديسمبر القداس الإلهي الساعة 8.30 صباحًا برئاسة صاحب الغبطة.

وكان قد وصل أمس 27 نوفمبر 2021 صباحًا غبطة البطريرك البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، إلى مطار القاهرة قادمًا من جنوب أفريقيا.

وقالالأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه كان في استقبال غبطته في المطار المتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة وكهنة البطريركية في القاهرة وجورج زمباليدس مدير االتشريفات.

وأضاف، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ومن المطار توجه مباشرة إلى المقر البطريركي في الإسكندرية.

وتابع: “نهنىء غبطته بالعودة سالمًا إلى أرض مصر وإلى مقر عرش القديس مرقص الرسول بعد غياب 15 يومًا قضاهم في جولة رعائية بجنوب أفريقيا”.