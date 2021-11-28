عرض «جوازة معفرتة» لهنا الزاهد وأحمد فهمي بموسم الرياض.. ٢ ديسمبر

يستعد أبطال وصنَّاع العرض المسرحي "جوازة معفرتة"، الذي يخوض بطولته كل من الفنان؛ أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، لعرض المسرحية الأيام المقبلة ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحدد صنَّاع مسرحية "جوازة معفرتة"، موعد فتح الستار الأول للعرض وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل وحتى يوم 6 ديسمبر، ويشارك في بطلوتها كل من الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، والفنان بيومي فؤاد، وعدد من النجوم.

وتسجل المسرحية التعاون الثاني بين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بعدما قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات"، في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندي، كما ظهر فهمي كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر"، الذي خاضت به هنا الزاهد، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وتعد مسرحية "جوازة معفرتة"، هي ثاني مشاركات هنا الزاهد المسرحية بعد "أهلا رمضان" التي قدمتها منذ سنوات مع الفنان محمد رمضان، والفنانة روجينا، وشيماء سيف، ومحمد علي رزق، وإخراج خالد جلال، وعُرضت على مسرح الهرم.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسل "أنا وهى" مع الفنان أحمد حاتم، الذى يشاركها في بطولة العمل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث تظهرهنا فى دورمطربة تعمل في ملهى ليلي.