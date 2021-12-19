الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«عم لطفي».. فنان السيدة ترك إنجلترا لينشر فنه وسط أهله (صور)

لطفي أحمد
لطفي أحمد

بحي السيدة زينب يقف «عم لطفي» - الرجل الثمانيني - داخل دكانه الصغير الممتلئ باللوحات والتابلوهات الفنية على الطراز القديم، فبالرغم من إتقانه للغة الإنجليزية وثقافته الاجتماعية العالية إلا أن ملامحه تسيطر عليها البساطة.

«عم لطفي» ذلك الرجل الذي عاش ما يقرب من ٢٥ عام بإنجلترا، وتعلم خلالهم الفن التشكيلي، قرر أن ينشر فنه ببلده، وقال لـ«الدستور» إنه يعيش حياة مميزة وسط أهله معلقًا: "is or west home is best"، حيث يرى أن موطنه هو أجمل ما يملكه كل شخص، ما جعله يقرر إكمال سير حياته ببلده الذي وصفها بالجميلة ولا يمكن مقارنتها بأي بلدٍ آخر.

عم لطفي

يقوم «لطفي» بعمل تابلوهات "الأوريانتال" ذلك الفن الشرقي الذي يوصف مصر القديمة بكل تراثها، وأكد أن ذلك الفن له نوع معين من الزبائن تأتي له خصيصًا من جميع نواحي مصر، ذات الذوق الراقي والفن العالي.

وحظى «لطفي» بشهرة خاصة به، حتى أنه اعتاد على تردد الكتَّاب الصحفيين عليه منذ عدت أعوام، ويهتم أن يحتفظ بتلك المقالات التي كُتِبَت عنه ويقوم ببروزتها ووضعها في وجهة محله.

وقال إنه يقوم بعمل لوحات فنية في متناول الجميع وتتراوح الأسعار ما بين البسيط وحتى غالي الثمن، مشيرًا إلى أنه يركز على رسم الأشكال التي يفضلها الشعب المصري مثل الأماكن الأثرية والورود المختلفة. 

عم لطفي 

وتابع، أنه قرر أن ينشر فنه بين الشعب المصري وظل مكافحًا بمكانه في محاولة منه لدعم الفن بعيدًا عن المكاسب المادية، حيث يستقطب الفئات الذواقة فنيًا، وليس التي تسعى لأغراضها الخاصة.

وتجذب لوحات «لطفي» - من الرسومات الطبيعية - العديد من الأشخاص، حيث يفضل الكثير وضع لوحة الورود بساحة المنازل كونها توحي بطبيعة خلابة، كما أنه يقوم بتنفيذ بعض التابلوهات التي يأتي البعض بصورها راغبين في تنفيذها.

مصر القديمة السيدة زينب الفن التشكيلي رسوم لوحات فنية الرسومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد على محمود عزت (فيديو)

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

العدل توقع مذكرة تفاهم مع الأوقاف والإفتاء لتدريب وتأهيل المأذونين والأئمة

معاينة حريق شقة بأكتوبر وحصر التلفيات دون شبهة جنائية

رفع 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع