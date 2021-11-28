الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأسبوع المقبل.. انطلاق معرض «انسومنيا» لوفاء ياديس

دكتور وفاء ياديس
دكتور وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "انسومنيا" للفنانة التشكيلية وفاء ياديس وهو من سلسلة معارض آرت سيكولوجى، التي تخاطب بعلوم الميتافيزيقا مساحات نفسية للمتلقي، لإضفاء تأثيرات بصرية لونية تشكيلية معالجة لمرض الأرق والقلق النفسى.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن الشكل الفني لهذا المعرض يضم التجريدية والسيريالية في 51 لوحة تؤثر في المشاهد، لإضفاء حالة من الصفاء العقلي المباشر ببساطة التجريد وعمق السيريالية.

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، أن كليات الفنون لا تدرس " الأرت سيكولوجي" أو علاج بالألوان أو فنون علاجية، ولكن علوم ميتافيزيقا الانسان وهى التى تخصصت بها، تلك التى تتيح لعالم من علماء الميتافيزيقا استخدام أدوات مختلفة مثل الموسيقى والألوان والفن والأحجار الكريمة وغيرها لتكون أدوات لفتح مسارات سيكولوجية ميتافيزيقية للمتلقى لتعديل سلوك نفسي، واتزان شبكة الطاقة الكهرومغناطيسية المتصلة بوعي ومدارك الإنسان وأجهزته الحيوية، وهو ماتخصصت فيه وله أطلقت مدرسة آرت ميتافزكس، وتشمل العلاج بالفن التشكيلى لتكون أول عالمة ميتافزكس وفنانة تشكيلية تمزج بين الفرعين لأول مرة على مستوى العالم. 

 جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجىي بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وسفيرة مصر للسلام في يوم اليوجا العالمي بالبرتغال، وهي من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجتمع اليوجا الدولي، وأطلقت عليها الصحافة لقب "سيدة اليوجا الأولى" عام 2004، وهي أول من قدم برنامج عن اليوجا فى الشرق الأوسط على التليفزيون المصرى عام 2003، وحصلت على ميدالية رواد التعليم فى مصر من المؤتمر الدولي للتعليم عام 2008، لأنها أول مصرية عربية تحصل على شهادة مستوى التعليم العالى عام  1993 من المجتمع الدولى لليوجا كأول معلمة متخصصة،  يتم العرض على قناة www.youtube.com/guruw

 

معرض انسومنيا للفنانة التشكيلية وفاء ياديس تخاطب بعلوم الميتافيزيقا تأثيرات بصرية لونية تشكيلية معالجة لمرض الأرق والقلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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