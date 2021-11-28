الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

اللواء الركن الشيخ
اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

بحث مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، مع قائد العنصر البحري البريطاني العميد بحري إدوارد أهلجرين، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الخبرات العسكرية والدفاعية.

وأكد آل خليفة، عمق الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتنامية بين البلدين، والتزامهما بترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

وفي وقتٍ سابق، بحث مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني، في لندن، مع قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال السير نيك كارتر، أوجه التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد، خلال اللقاء وفقًا لوكالة أنباء البحرينية "بنا"، بعمق علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري، منوهًا بدور المملكة المتحدة على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم العالمي.

المنامة البحرين البحرين وبريطانيا التعاون العسكرى

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فى ذكر المثقف المحبط

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