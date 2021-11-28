«الصحة»: خدمات علاجية مجانًا لـ10 آلاف مواطن فى أسوان ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 10 آلاف مواطنً، من خلال 13 قافلة طبية، نفذتها وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها لأهالي قرى (عزبة النهضة، والشلال، والكوبانية، وبلال قبلي، والعبابدة، وغرب أسوان، والشهامة، وغرب سهيل)، مؤكداً تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، فضلاً عن تحويل 2866 حالة تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفى جامعة أسوان.

وأضاف عبدالغفار أن القوافل شملت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والنسا، والأنف والأذن، والجراحة، والجلدية، والرمد، والأسنان، والعظام، والصدر).

قوافل طبية

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم تنفيذ أولى القوافل التابعة لوزارة الصحة بقرية غرب أسوان لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد 21 نوفمبر الماضي وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، والثانية بقرية غرب سهيل خلال يومي الأحد والإثنين 21 و22 نوفمبر، فيما تم تنفيذ القافلة الثالثة بقرية الشهامة مركز إدفو غرب، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء 23 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، مؤكداً استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع أنه تم الكشف على ١٣٩١ حالة باطنة وصدر، و٦٣٤ حالة رمد، و٧٥٤ حالة طب أطفال، و٦٦٢ حالة أنف وأذن، و٥٦٢ حالة جراحة عامة وأسنان، و ٩٠٤ حالات عظام، و٢٨٣ حالة أمراض نساء وتوليد، و١٠٥١ حالة تخصص جلدية، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٧٥ حالة، وعمل أشعة لعدد ٦١ حالة، كما تم الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لـ٥٧٣ حالة، لافتاً إلى وجود صيدلية ملحقة بكل قافلة تتوافر بها جميع الأدوية.

وأردف عبدالغفار أن القوافل قدمت خدمات التوعوية، حيث تم عقد ندوات لتوعية الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ١٢٤٦ مواطناً مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.