الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: 25 ألفًا و500 ميجاوات أقصى حمل مسائي متوقع اليوم الأحد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم الأحد، يبلغ 25 ألفًا و500 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم، يبلغ 17 ألفًا و800 ميجاوات، مقابل 16 ألفًا 460 ميجاوات، أمس السبت، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و460 ميجاوات.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر “الاستهلاك أقل من الإنتاج”، منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء الأقصي الحمل الأحد

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وائل لطفي

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