غدًا.. انعقاد قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى

منتدي التعاون الصيني الأفريقي FOCAC غدًا

تعقد غدًا الإثنين، قمة قادة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، عبر الإنترنت.

وتجمع القمة التي تُعقد كل 3 سنوات القادة الصينيين والأفارقة معًا، لمناقشة الاتجاهات الجديدة في أهم العلاقات السياسية والتجارية في القارة.

وترتكز القمة الصينية الإفريقية على بحث مجالات عدة أبرزها تعزيز التعاون الإفريقي الصيني في مواجهة الأزمات العالمية التي تضرب بقوة «كوفيد-19»، وتغير المناخ، واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين إفريقيا والصين التي فتحتها منطقة التجارة الحرة القارية.

ماذا تعني " FOCAC "

يمثل الحرف "C" الأحمر على الجانب الأيسر من شعار "FOCAC" الصين، بينما يمثل الشعار بالكامل الحرف "a" الذي يمثل إفريقيا. يرمز الشعار إلى التضامن والتعاون بين الصين وإفريقيا، حيث يرمز اللون الأخضر إلى السلام والتنمية، ويشير اللون الأحمر إلى الحيوية والإزدهار.

أهداف منتدى التعاون الصيني الإفريقي

التشاور على قدم المساواة ، وتعزيز التفاهم ، وتوسيع التوافق ، وتقوية الصداقة ، وتعزيز التعاون.

آلية التشاور

ويجري التشاور على النحو المنصوص عليه في برنامج التعاون الصيني الإفريقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمد في المؤتمر الوزاري لعام 2000 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، اتفقت الصين وإفريقيا على إنشاء آليات متابعة مشتركة لإجراء تقييمات منتظمة بشأن تنفيذ متابعة الإجراءات.

وفي يوليو 2001، عقد اجتماع استشاري وزاري لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي في لوساكا، عاصمة زامبيا ، حيث تم مناقشة واعتماد إجراءات متابعة آليات المنتدى، ودخلت آليات المتابعة حيز التنفيذ رسميًا في أبريل 2002.

آليات متابعة منتدى التعاون الصيني - الأفارقة

وقد تم بناء آليات متابعة منتدى التعاون الصيني - الأفارقة على ثلاثة مستويات:

المؤتمر الوزاري يعقد كل ثلاث سنوات؛يُعقد اجتماع متابعة كبار المسئولين والاجتماع التحضيري لكبار المسئولين للمؤتمر الوزاري على التوالي في العام وقبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الوزاري.

تعقد المشاورات بين السلك الدبلوماسي الإفريقي في الصين والأمانة العامة للجنة المتابعة الصينية مرتين في السنة على الأقل.

يعقد المؤتمر الوزاري واجتماع كبار المسئولين بالتناوب في الصين ودولة إفريقية ، حيث ترأس الصين والمضيف الإفريقي الاجتماعات ويقودان تنفيذ نتائج الاجتماعات.

يحضر المؤتمر الوزاري وزراء الخارجية والوزراء المكلفون بالتعاون الاقتصادي الدولي.

بصرف النظر عن المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه لآليات التشاور، في ضوء احتياجات توسيع العلاقات الصينية الإفريقية، قامت الصين وإفريقيا برفع مستوى كل من المؤتمر الوزاري الثالث لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي عقد في نوفمبر 2006 في بيجين، والمؤتمر الوزاري السادس، المعقود في ديسمبر 2015 في جوهانسبرج، إلى قمم منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

كما قررت قمة بكين لعام 2006 إجراء مشاورات سياسية بين وزراء خارجية الصين وإفريقيا على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد خلال العام التالي لكل مؤتمر وزاري. عقد وزيرا خارجية الصين وإفريقيا أربع مشاورات سياسية في نيويورك في الأعوام 2007 و2010 و2013 و2017 على التوالي. من أجل التعزيز المشترك لتنفيذ نتائج قمة جوهانسبرج.

توسيع وتعميق التعاون الصيني الإفريقي

مع استمرار توسيع وتعميق التعاون الصيني الإفريقي، تم إنشاء العديد من المنتديات الفرعية في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وهي تشمل: