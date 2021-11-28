رئيس وزراء اليونان يزور روسيا الشهر القادم للتشاور بشأن الطاقة

صرح ميلتياديس فارفيتسيوتيس نائب وزير الخارجية اليونانية بأن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى روسيا في الثامن من ديسمبر المقبل ستفتح فصلاً جديدًا في العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ فارفيتسيوتيس، الرئيس المشارك للجنة الروسية اليونانية للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني، زيارة لموسكو يشارك خلالها في الدورة الثالثة عشرة للجنة في موسكو على مدار اليومين القادمين، فضلًا عن التحضير لزيارة رئيس الوزراء اليوناني لروسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فارفيتسيوتيس القول إن جهود البلدين تتركز، في هذه المرحلة، على الطاقة والنقل والسياحة والاستثمار والتعاون الإقليمي.

وأضاف :"نتطلع إلى أن يقود بروتوكول التعاون، الذي سيتم التوقيع عليه في موسكو، وكذلك زيارة رئيس الوزراء المرتقبة، إلى فتح فصل جديد في العلاقات اليونانية الروسية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن سلسلة جديدة من القيود، فيما يتعلق بالسفر، من دول، في جنوب القارة الإفريقية، التي تم رصد السلالة الجديدة فيها، في بادئ الأمر.



وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه في أعقاب توصيات من اللجنة الصحية، التي تقدم مشورات للحكومة بشأن فيروس كورونا، فإن تلك الإجراءات ستطبق، اعتبارًا من الساعة السادسة، صباح اليوم، وتتعلق بدخول المسافرين من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وزيمبابوي وموزبيق وإسواتيني وزامبيا ومالاوي.



كان قد تم رصد المتحور الجديد، أولًا، في بوتسوانا، بينما تم العثور على حالات أخرى، في جنوب القارة الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رصد هذا المتحور، في بلجيكا الجمعة الماضية، دفع دول الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على السفر إلى دول جنوب القارة الإفريقية.



وطبقا للإجراءات، التي تم الإعلان عنها في اليونان، فإنه يتم السماح لجميع اليونانيين والأجانب، الذين يصلون من دول جنوب القارة الإفريقية، بدخول البلاد، فقط من أجل السفر الضروري للغاية، شريطة إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي.سي.آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من دخولهم، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا.