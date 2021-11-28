عمومية «مصر لصناعة الكيماويات» تعتمد تشكيل مجلس الإدارة لـ3 سنوات

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات عن دورة 2021-2024.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن الجمعية العمومية فوضت مجلس الإدارة لاختيار عضوين مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة.

كما أقرت العمومية قيمة راتب مجلس الإدارة والبدلات والمصاريف المقترحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل.

على جانب آخر، كانت مصر لصناعة الكيماويات، قد سجلت صافي ربح بلغ 64.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 59.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة كمية الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة، وزيادة أسعار البيع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 109 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 133.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 63.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 480.6 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 365.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، حققت صافي ربح بلغ 129.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021، مقابل 50.25 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.