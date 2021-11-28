كيف ستواجه بريطانيا «أوميكرون»؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة المتحدة اتخذت بعض الخطوات لمواجهة أخطر متغير لفيرروس كورونا الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، حيث طالبت كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بآخرين مصابين بمتغير "أوميكرون" بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أم لا، وذلك وفقا للقواعد الجديدة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة لا تتضمن إغلاق او قواعد الزامية داخل حدود المملكة، فهي تيعى لمواجهة الفيروس قبل انتشاره داخل البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء عن القيود الجديدة هذا المساء وسط مخاوف متزايدة بشأن السلالة الفائقة المخيفة، ويأتي ذلك بعد الإبلاغ عن حالتين من متغير "أوميكرون" في إسكس ونوتنجهام.

وقال رئيس الوزراء إننا بحاجة الآن إلى اتخاذ "إجراءات متناسبة وموجهة" من أجل إبطاء انتشاره في بريطانيا.

وأكد بوريس جونسون أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة سيُطلب منه إجراء اختبار PCR لفيروس كورونا في اليوم الثاني ويجب عليه عزل نفسه حتى يقدم نتيجة سلبية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الإجراء إلزامي لأي شخص يتجه إلى المملكة المتحدة قادما من أي دولة بالعالم.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في 10 داونينج ستريت: "لن نمنع الناس من السفر، أريد أن أؤكد أننا لن نمنع الناس من السفر، لكننا سنطلب من أي شخص يدخل المملكة المتحدة أن يجري اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وتقديم نتيجتع بنهاية اليوم الثاني بعد وصولهم والعزل الذاتي حتى تكون النتيجة سلبية".

وتابع "ثانيًا: نحتاج إلى إبطاء انتشار هذا المتغير هنا في المملكة المتحدة، لأن الإجراءات على الحدود لا يمكنها إلا تقليل وتأخير وصول متغير جديد بدلاً من إيقافه معًا".

وأضاف: "سوف نطلب من جميع المخالطين لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بحالة مشتبه بها من أوميكرون أن يقوموا بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أم لا".