الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة الصناعة توافق على إقامة معرض «صُنع فى المحلة الكبرى»

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال البرلسي

وافقت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على إقامة معرض متنقل يجوب المحافظات تحت شعار "صُنع في المحلة الكبرى"، وذلك استجابة لمطلب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ويهدف المعرض لعرض كافة منتجات الغزل والنسيج التي تشتهر بها المدينة، فيما خاطبت الوزيرة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، للتنسيق من أجل تنفيذ القرار.

وقال عضو مجلس النواب، إن الوزارة أبدت ترحيبها بتخصيص جناح في معرض القاهرة الدولي، في دورته الخامسة والخمسين، لمصانع المدينة تحت شعار "صُنع في المحلة الكبرى" لعرض كافة منتجات المحلة، ومن المقرر أن يقام معرض القاهرة الدولي في الفترة ما بين 9 إلى 18 مارس 2022.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة الدائم والكامل للصناعة المصرية، وفي القلب منها الصناعة في مدينة المحلة الكبرى.

فيما طالب النائب أحمد بلال البرلسي، كل أصحاب المصانع الراغبين في التواصل من أجل المشاركة في معرض "صُنع في المحلة" بإرسال رسالة على الواتس آب على رقم 01024271731 وذلك لتوقيع الاستمارة المطلوبة والتنسيق مع المحافظة والوزارة. 

معرض صنع في المحلة الكبرى النائب أحمد بلال البرلسي مصانع المحلة الكبرى معرض القاهرة الدولى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

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فى ذكر المثقف المحبط

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