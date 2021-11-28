استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى مختلف دول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي الهند، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و572 ألفا و523 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 468 ألفا و554 شخصا بعد وفاة 621 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضي.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 303 إصابات جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة باكستان دايلي الباكستانية.. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و284 ألفا و189 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 28 ألفا و709 وفيات.



أما عن في كوريا الجنوبية، فقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم تسجيل 3 آلاف و928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 440 ألفا و896 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 3 آلاف و548 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية في نشرتها الإنجليزية.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك اليوم /الأحد/ عن تسجيل 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و917 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في منغوليا منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 382 ألفا و132 إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 847 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 970 ألفا و92 إصابة، كما سجلت البلاد 879 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 933 ألفا و986 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة و47 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 688 ألفا و655 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 28 ألفا و39 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 آلاف و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و400 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و422 ألفا و23 حالة ، والوفيات إلى 85 ألفا و117 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و910 آلاف و237 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و248 حالة إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2741 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



أما عن تايلاند، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و106 آلاف و813 حالة والوفيات إلى 20 ألفا و707 آلاف .. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و6 آلاف و856 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و87 حالة والوفيات إلى 2931.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 120 ألفا و466 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا و156 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و831 ألفا و807 حالات والوفيات إلى 48 ألفا و361 حالة .. بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و766 ألفا و815 على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و156 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 838 ألفا و639 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و927 حالة .. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 799 ألفا و510 حالات على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.



وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 98 ألفا 631 إصابة.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 حسب اللجنة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء عند 4636 وفاة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 4 آلاف و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.. وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليونين و623 ألفا و816 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.. حسبما ذكرت صحيفة /فري مالاي توداي/ الماليزية.



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و588 إصابة.. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس لتستقر حصيلة الوفيات عند 848 وفاة.



أما عن أستراليا، فقد سجلت وزارة الصحة 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و4 إصابات كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1994 حالة وفاة.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .. ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293 ألفا و859 شخصا وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882 ألفا و792 إصابة منذ بدء الجائحة.



وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و891 إصابة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كوفيد-19 في البلاد إلى 43 وفاة على مستوى البلاد.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 337 ألفا و931 إصابة.. وسجلت الوزارة، خلال الفترة نفسها، 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و514 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1478 إصابة جديدة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 416 ألفا و376 حالة والوفيات إلى 5165 .



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و 576 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و507 آلاف و828 حالة ، والوفيات إلى 83 ألفا و37 حالة وفاة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 123 آلفا و59 حالة ، والوفيات إلى 32 ألفا و837 حالة وفاة.



أما عن ليتوانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467 ألفا و900 حالة ، والوفيات إلى 6692 حالة وفاة.



وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7575 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 667 ألفا و961 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و274 حالة وفاة.



وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 727 ألفا و62 حالة إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 358 حالة وفاة.