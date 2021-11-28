الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب ثلاجة ضبط بـ 8 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بحلوان للجنح

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إحالة صاحب ثلاجة، إلى محكمة الجنح لاتهامه بحيازة لحوم فاسدة، بتهمة الغش التجاري.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد ألقى القبض على صاحب ثلاجة عثر بداخلها على أكثر من 8 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة بدون ترخيص بمدينة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة،عقب تقنين الإجراءات من ضبط المسئول عن ثلاجة لحوم وأسماك، كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لإدارته ثلاجة بدون ترخيص، ولحيازته مواد غذائية "دواجن وأسماك" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل الثلاجة على 8,510 طن "لحوم وأسماك" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الغش التجاري ثلاجة لحوم غير صالحة للاستهلاك ثلاجة دون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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