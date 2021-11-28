غدًا.. المستشار محمد خفاجى فى ندوة تثقيفية بـ«حقوق الزقازيق» عن الانتماء الوطنى

يحاضر الفقيه والمفكر القانونى والقاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى ندوة تثقيفية لطلاب حقوق الزقازيق ضمن فعاليات تعزيز قيم الانتماء الوطنى للشباب عن "دور القضاء المصرى فى إرساء القيم المجتمعية والإنسانية فى تحقيق الانتماء الوطنى".

تقام الندوة التثقيفية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ويدير الندوة التثقيفية الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق بالجامعة، وتقام الندوة الساعة الحادية عشرة صباحًا للطلاب فى مدرج (د) الدور الثالث بالكلية، وأعدت الجامعة فيديو للطلاب للتعريف بالفقيه والمفكر الكبير.