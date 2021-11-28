الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

ندوة فيلم بنات عبد
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن

ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك

ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن بحضور صبا مبارك
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن
ندوة فيلم بنات عبد الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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