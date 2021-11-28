الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: قد يكون هناك المزيد من الإصابات بـ «أوميكرون»

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد اليوم الأحد، إنه ربما تكون هناك حالات إصابة أكثر بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا بخلاف الحالتين اللتين تم رصدهما في بريطانيا لكن الحكومة تبذل ما في وسعها في محاولة وقف انتشاره.


وقال جافيد لبرنامج آندرو مار شو الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "ربما تكون هناك حالات أكثر لذلك عندما أكدنا ظهور الحالتين بالأمس، حالة في إسيكس (في جنوب شرق إنجلترا) وحالة في نوتنجهام (في وسط إنجلترا) عكفنا على الفور على التأكد من أننا رصدنا كل المخالطين لهما ونجرى كذلك فحوصا في هاتين المنطقتين".

وكان أعلن جونسون، إعادة فرض ارتداء الكمامة الإلزامي في المحلات التجارية ووسائل النقل العام، وتطبيق العزل الذاتي لمخالطي حالات الإصابة بسلالة كورونا المتحورة الجديدة (أوميكرون)، بمن في ذلك المطعمون بلقاحات كورونا.


وأعلن جونسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، عن تعزيز القيود بعد اكتشاف حالتي إصابة بسلالة (أوميكرون)، في نوتنجهام وبرينتوود في إسيكس، وكلاهما مرتبطتان بالسفر إلى جنوب إفريقيا.


وقال رئيس الوزراء، إن الإجراءات "المؤقتة والاحترازية"، ستتم مراجعتها في غضون ثلاثة أسابيع، مع تكليف خبراء اللقاحات الحكوميين بالنظر فيما إذا كان سيتم توسيع نطاق إعطاء اللقاحات المعززة ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ إجراءات هادفة ومتناسبة في الوقت الحالي، وسط مخاوف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "أوميكرون".

وأضاف جونسون: أنه "يجب أن أؤكد على أنه مع وجود متحور جديد، فإن هناك العديد من الأشياء التي لا يمكننا معرفتها في هذه المرحلة المبكرة"، مشيرًا إلى أنه يبدو أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدًا، ويمكن أن ينتشر بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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