رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية يناقشون دراسة حول منظومة التدريب الطبي الميداني

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة ال-25 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة اللواء الركن محمد بن محمد الردفانى رئيس وفد اليمن، وبمشاركة وفود من كافة الدول العربية .



تناقش الندوة على مدي خمسة أيام دراسة حول "منظومة التدريب الطبي الميدانى لمواكبة متطلبات الاسناد الطبي للعمليات المشتركة".



وأكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية أهمية الدراسة التى يناقشها رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة بالدول العربية وهى " منظومة التدريب الطبي الميدانى لمواكبة متطلبات الاسناد الطبى للعمليات المشتركة ".



وقال - الردفانى - في كلمته الافتتاحية بالندوة - إن الطب العسكري يلعب دورا هاما فى العمليات العسكرية الميدانية وتقديم الدعم والاسناد لكافة أفراد الوحدات العسكرية المقاتلة ، وكذلك المشاركة الفاعلة فى القطاعات المدنية أثناء الازمات والكوارث الطبيعية من اسعافات اولية واجراء عمليات جراحية ميدانية وتوفير المعدات وأليات طبية واقامة المستشفيات الميدانية .



وأشاد الذوادي فى كلمته بتدخل وتعامل القوات المسلحة بالدول العربية مع جائحة فيروس كورونا المستجد باعتباره خير دليل على الدور الهام الذي تلعبه هذه القوات لكيفية إدارة الأزمات ، مؤكدا أن هذه الدراسة ستساهم فى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات القوات المسلحة بالدول العربية وبلوغ الاهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية .



وأوضح السفير خليل الذوادي أن مشاركة رؤساء هيئات التدريب بالدول العربية فى ندوة اليوم هو دليل على العزم الدؤوب لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فى مختلف المجالات والانشطة العسكرية، وتثبيت اواصر المحبة والاخاء بين الاشقاء ، كما يعكس الاهتمام الكبير التى توليه قيادات القوات المسلحة بالدول العربية من اجل توطيد اسس التعاون للعمل العربي المشترك .



وشدد الذوادي ان من الاهداف الاساسية لندوات هيئات التدريب فى القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة موحدة تساهم فى رفع الكفاءة العسكرية لأفراد القوات المسلحة ودراسي الكليات العسكرية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم والتعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف ، بالاضافة الى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث وتطوير الاساليب فى كافة المجالات من أجل توحيد القيادة العسكرية بالدول العربية، وهو الأمر الذي ينعكس بالايجاب على أفراد القوات المسلحة من خلال غرس روح الفريق بين أفراد الوحدات العسكرية للعمل بشكل منسجم ومتكامل .