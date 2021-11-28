إخراج 40 شخصًا من القطارات بألمانيا بسبب انتهاك إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الأحد، أنه تم إخراج 40 شخصا حتى الآن من قطارات بسبب انتهاك قاعدة "3جي" التي بدأ تنفيذها منذ الأربعاء الماضي بوسائل النقل العام والتي تنص على عدم السماح بالركوب سوى للمطعمين ضد فيروس كورونا المستجد أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار سلبية.

وصرح متحدث باسم الهيئة اليوم بأن مفتشي الهيئة أخرجوا 40 شخصا بسبب انتهاك هذه اللوائح خلال الفترة بين يوم الأربعاء الماضي ومساء أمس السبت.

وقال المتحدث إن القانون الجديد يلزم شركات النقل بالقيام بتفتيش عشوائي، موضحا أنه منذ يوم الأربعاء الماضي خضع نحو 20 ألف راكب يوميا للتفتيش للكشف عن مدى الالتزام بقاعدة "3جي"، مضيفا أن نحو تسعة آلاف عامل أمن ومفتش يتولون هذه المهمة بالهيئة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد يزداد في ألمانيا بشكل سريع منذ أسابيع. لذا أدخلت الحكومة عدة إجراءات وقواعد جديدة من أجل مواجهة ذلك.

وكان قد تم إقرار تغيير القانون اللازم لهذا التفتيش في وسائل النقل وغيرها من الإجراءات في البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" الأسبوع الماضي.

وكانت أعلنت الحكومة الألمانية تقييد السفر إليها من 8 دول بمنطقة الجنوب الإفريقي بسبب المخاوف من انتشار سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها في جنوب قارة إفريقيا.

ويشمل قرار تقييد السفر كلا من: جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق وإسواتيني وملاوي وليسوتو، حيث تم تصنيف هذه الدول على أنها مناطق تنتشر بها السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وبذلك ليس مسموحا لشركات طيران أن تقل أشخاصا من هذه الدول إلى ألمانيا، سوى المواطنين الألمان في الأساس أو أشخاص يعيشون في ألمانيا، ولكن ذلك لا يعد حظرا للسفر، فبالنسبة لأي مسافرين آخرين عليهم الخضوع في حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى بالنسبة للمطعمين والمتعافين من كورونا، ولا يمكن تقليص مدة الحجر حتى من خلال نتيجة اختبار سلبية.