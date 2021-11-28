تراجع المؤشرات الرئيسية بأسواق دول الشرق الأوسط

تراجعت المؤشرات الرئيسية بأسواق دول الشرق الأوسط، اليوم الأحد، بعد عمليات بيع شهدتها الأسواق حول العالم نهاية الأسبوع الماضي، بضغط من المخاوف مع المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وكان المؤشر الرئيسي بسوق دبي المالي هو الأكثر تراجعا، حيث تراجع بـ4.6% عند الساعة 12 و54 دقيقة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مسجلا أكبر خسارة منذ مارس 2020، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما تراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية بـ3.2%، في أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020. وسجلت الأسواق في كل من ومصر والأردن والكويت وقطر وأبو ظبي أيضا تراجعات.

وكان المؤشر الرئيسي بسلطنة عمان هو الوحيد الذي أفلت من التراجعات، حيث سجل ارتفاعا.

وبعد التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية أمس الأول الجمعة، تأتي التراجعات في أسواق الخليج الغنية بالطاقة لتهدد بشطب جزء من المكاسب التي حققتها هذا العام بدعم من موجة من الطروحات العامة الأولية وارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سعر خام برنت، المرجعي لأكثر من نصف نفط العالم، بنحو 12% أمس الأول الجمعة، وسط مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة "أوميكرون" إلى تراجع حركة النقل الجوي وفرض إغلاقات جديدة.

فيما وهبطت أسعار النفط في الأسواق الآجلة أمس الأول الجمعة، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بينما شهدت أكبر انخفاض يومي للأسعار منذ أبريل 2020 متأثرة برصد المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) ومخاوف زيادة الإمدادات العالمية.

وتأثرت أسعار النفط سلبًا، بتزايد المخاوف بشأن عودة القيود على حركة السفر المرتبطة بظهور المتحور الجديد، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ومن ثم الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.45 دولار ليبلغ 77.80 دولار للبرميل في تداولات الجمعة في حين انخفض خام برنت 9.50 دولار ليبلغ 72.72 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.24 دولار لتبلغ 68.15 دولار.

وشكلت المخاوف حيال تزايد فائض الإمدادات العالمية من النفط خلال الربع الأول من 2022 ضغطا إضافيا على الأسعار على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية.