يضم فعاليات فنية وثقافية.. انطلاق معرض مدينتي الأول للكتاب بعد غد

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، معرض مدينتي الأول للكتاب، بعد غد الثلاثاء، بمشاركة ما يقرب من 42 دار نشر مصرية، إلى جانب هيئة الكتاب، وقصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، و مؤسسة الأهرام، ودار المعارف.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب لـ"الدستور"، إن معرض مدينتي الأول للكتاب، يقام بالتعاون مع جهاز مدينتي، وتشهد أيامه فعاليات ثقافية، وفنية، وفعاليات للأطفال، وذلك بشكل يومي، لنشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية.

- المعرض يأتي ضمن خطة الهيئة لإقامة معارض كتب في كافة المدن والمحافظات

وأضاف رئيس هيئة الكتاب، أن المعرض جاء ضمن خطة الهيئة لإقامة معارض كتب في كافة المدن والمحافظات المختلفة، لتوفير الكتاب للمواطن أيا كان موقعه ومكانه لتشجيع المواطنين بشكل عام، والشباب بشكل خاص على القراءة، إلى جانب دعم دور النشر في الأزمات المالية التي يمروا بها بسبب فيروس كورونا، وتوقف معارض الكتب الدولية في إحدى الفترات.

وأشار رئيس هيئة الكتاب، إلى أن الفعاليات ستشهد ندوات مناقشات لبعض الكتب، وحفلات توقيع، وورش للأطفال، وحفلات فنية، ولقاءات فكرية، وغيرها من الفعاليات المختلفة التي تقيمها هيئة الكتاب، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، موضحًا أن أسعار إصدارات الهيئة تأتي في متناول أيدي الجميع، مؤكدًا على أن الفعاليات تأتي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

- التقدم ببلاغ ضد دار "عصير الكتب"

وكان قد كشف هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه سيتقدم ببلاغ ضد دار "عصير الكتب"، بشأن الاتهامات التي وجهها له مدير الدار على صفحته على "السوشيال ميديا".

وقال "الحاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه فوجئ بمدير الدار يربط قرار عدم قبول اشتراكه في معرض مدينتي بالكتاب، بالمعركة الدائرة بينه وبين بعض الصحفيين بشأن اتهامه بالترويج لكتاب إخوان، وكتب منشور يتهم الهيئة أنها لا تدار من داخلها، ولا تطبق القانون وأنها تمنع دور النشر".

وأوضح الحاج، أن الهيئة لم توافق على اشتراك دار "عصير الكتب" في معرض مدينتي للكتاب، لأنه تأخر في التقدم للاشتراك والمساحة المحددة للمعرض تم شغلها بالكامل، وتابع "احتفظ بحقي القانوني في بلاغ بخصوص البوست، فضلا عن عرضه على مجلس إدارة اتحاد الناشرين لمعاقبة الدار التي تعدت على الهيئة، وعرضه أيضًا على إدارة المعرض الدولي للكتاب".

وتابع: "لا يجوز الاعتداء على هيبة الدولة المصرية، وكان لابد أن يستعلم عن سبب عدم قبوله قبل توجيه الاتهامات، موضحا أن من يمنع من المشاركة هو من عليه حكم قضائي، سواء لتعامله مع الإرهاب أو للتعدي بسرقة كتب.